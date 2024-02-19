Файзуллаев не захотел переходить в клуб из МЛС

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался от перехода в клуб МЛС «Сент-Луис», сообщает Stadium.uz.

По информации источника, 20-летний футболист планирует рассматривать предложения только от клубов из Европы.

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 4 миллиона евро.

В настоящий момент в чемпионате России продолжается длительный зимний перерыв. Первым соперником ЦСКА после возобновления сезона станет «Оренбург». Эта игра состоится 2 марта.