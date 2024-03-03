Тренер «Оренбурга» Деограсия назвал ничью с ЦСКА справедливым результатом

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Напомним, южноуральская команда смогла уйти от поражения уже в добавленное время благодаря голу Матиаса Переса.

Деограсия назвал ничью справедливым для «Оренбурга» результатом.

«Наш план заключался в том, чтобы немного подождать, контратаковать. Затем допустили небольшую ошибку, потому что на самом деле мы были очень хороши. Мы сравняли счёт, и это был справедливый результат для меня», — цитирует Деограсию «Спорт-Экспресс».

После 19 проведённых матчей «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч команда Деограсии проведёт 10 марта против калининградской «Балтики».