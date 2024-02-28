Алдонин: «ЦСКА занимает не то место, но они могут исправить турнирное положение»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от выступлений «армейцев» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, после 18 туров РПЛ «красно-синие» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. По мнению Алдонина, весной ЦСКА способен исправить своё турнирное положение.

«Армейцы» занимают не то место, но они могут исправить турнирное положение. Многое зависит от того, как ЦСКА начнёт вторую часть чемпионата», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Свой первый матч после возобновления сезона ЦСКА проведёт 2 марта против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.