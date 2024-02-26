Заболотный — о возможном отъезде в Европу: «Жена с детьми наверняка бы подумали: «Куда ты лезешь?»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о возможных выступлениях в Европе.

По словам 32-летнего футболиста, он был бы не против поиграть в одном из европейских клубов, однако семейные обстоятельства могут этому помешать.

«Если поиграть полгода-год, например, во Франции — почему нет? Жена с детьми наверняка бы подумали: «Куда ты лезешь? Что с тобой происходит?» Но если любишь футбол — готов на всё», — цитирует Заболотного «Спорт-Экспресс».

Заболотный выступает за ЦСКА с лета 2021 года. Ранее он представлял «Зенит», «Сочи», «Тосно», «Факел», «Уфу», «Урал», «Волгарь» и брянское «Динамо». В текущем сезоне на счету нападающего восемь голов и две результативные передачи в 25 проведённых встречах.