Семшов: «ЦСКА сделает всё возможное, чтобы подтянуться к пятёрке»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах ЦСКА в оставшейся части сезона Российской премьер-лиги.

«ЦСКА сделает все возможное, чтобы подтянуться к пятерке. Многое зависит от конкурентов. Думаю, «армейцы» смогут побороться за третье место», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По итогам первой части подопечные Владимира Федотова заняли восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 18 сыгранных матчах ЦСКА смог завоевать 28 очков. Отставание «армейцев» от лидирующей тройки составляет четыре зачётных балла.

2 марта ЦСКА примет дома «Оренбург». Начало матча 19-го тура РПЛ запланировано на 14:00 по мск.