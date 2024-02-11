Бывший главный тренер ЦСКА Ивича Олич рассказал, чего не хватает российскому футболу для того, чтобы стать лучше.

По мнению хорватского специалиста, в России должны обратить внимание на детский футбол, где, как считает Олич, тренеры недорабатывают.

«Важно работать не только с командой, но и отдельно с каждым футболистом. По этому принципу в Европе существуют все академии. Нападающему нужны голевые навыки и дриблинг, чтобы он мог обыграть. И ещё неожиданно хочу отметить стандарты, особенно угловые», — цитирует Олича Sport24.

Также Олич подчеркнул, что в чемпионате России клубы слишком строго относятся к молодым игрокам, сурово наказывая их за одну-две ошибки.

Напомним, в период своей футбольной карьеры Олич выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Гамбург» и «Бавария».