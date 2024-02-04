Президент «Оренбурга» Еремякин: «Письмо от «Балтики» по выкупу Кирилла Капленко действительно есть»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что «Балтика» активировала опцию выкупа полузащитника южноуральской команды Кирилла Капленко.

«Письмо от «Балтики» по выкупу Кирилла Капленко действительно есть. Завтра мы примем решение, отпускать футболиста или нет. Вероятность его перехода в калининградский клуб высока», — цитирует Еремякина Sport24.

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего футболиста «Балтика» заплатит 1,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Капленко провёл за «Оренбург» 16 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Рыночная стоимость полузащитника сейчас составляет 900 тысяч евро.