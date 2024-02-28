Пономарёв назвал точный счёт матча ЦСКА – «Оренбург»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем поединке между «армейцами» и «Оренбургом».

— Я думаю, что проблем с «Оренбургом» не будет. Считаю, что ЦСКА победит со счетом 2:0, — заявил Пономарёв порталу «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что в текущем сезоне ЦСКА будет трудно бороться за золотые медали РПЛ, но команда может составить конкуренцию в борьбе за бронзу.

После 18 туров ЦСКА располагается на восьмой позиции в чемпионате России. В активе подопечных Владимира Федотова 28 зачетных баллов.

ЦСКА сыграет с «Оренбургом» 2 марта. Старт поединка запланирован на 14:00 по мск.