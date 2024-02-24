Агент новичка «Оренбурга» Горбани заявил, что футболист не хотел оставаться в Иране

Эмануэль Курто, агент, представляющий интересы хавбека «Оренбурга» Мохаммада Горбани, рассказал о трансфере своего клиента в российский клуб.

«Переговоры между клубами были прямыми и четкими. Мохаммад хотел уехать из Ирана», - цитирует Курто издание «РБ Спорт».

Кроме того, агент отметил, что футболисту потребуется некоторое время для адаптации, но в скором времени он полностью освоится в команде. Также он считает, что полузащитник будет хорошим усилением для клуба и для всего чемпионата России.

К слову, Горбани перебрался в «Оренбург» из иранского «Сепахана». Сейчас в Иране напряжённая обстановка, поэтому некоторые игроки стремятся покинуть местное первенство.