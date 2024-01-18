«Оренбург» продлил контракт с вратарём Сысуевым

«Оренбург» продлил контракт с вратарём Николаем Сысуевым. Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.

«Перед новым годом мы продлили контракт с Сысуевым на два года. Сысуев перенёс операцию на колене после травмы. Я разговаривал с тренером вратарей, Николая потихоньку подтягивают к основным тренировкам, но сейчас он отдельно занимается», — цитирует Еремякина Metaratings.

Также президент отметил, что сейчас у клуба нет времени заниматься продлением контрактов других игроков, поэтому к этому вопросу «Оренбург» вернётся позже.

В текущем сезоне 24-летний Сысуев провёл за «Оренбург» 14 матчей, в которых пропустил 20 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В 18 турах РПЛ «Оренбург» набрал 15 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2024 году южноуральский коллектив проведёт 2 марта против ЦСКА.