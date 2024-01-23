Василий Иванов: «Не представляю Чалова в футболке «Зенита»

Бывший игрок ЦСКА Василий Иванов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к нападающему «армейцев» Фёдору Чалову.

Ранее о возможном переходе 25-летнего россиянина в петербургский клуб сообщал известный агент Тимур Гурцкая, однако позже стало известно о том, что Чалов не собирается менять команду в России.

«Новость про Чалова и «Зенит» сомнительная. Не представляю Фёдора в футболке петербуржцев. Но если это произойдёт, то будет играть в «Зените». Это всё равно будет плюсом для российского футбола», — цитирует Иванова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Отметим, что Фёдор является воспитанником московского клуба.