Виллиан Роша: «Недостаток внимания на последних секундах привёл к тому, что мы пропустили этот обидный гол»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Оренбург» Виллиан Роша поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Не хватило немного внимания. Если честно, я бы поменял этот трофей на победу команды. Мы хорошо контролировали игру, доминировали, хорошо держали направление игры в своих руках. Мы вели этот матч к победе. Сейчас будем думать о следующих матчах, надо думать о том, что будет дальше.

- Была по ходу матча мысль, что вы набираете сегодня три очка без сомнений? Можно ли назвать вас расслабленными на последней минуте?

- После такой длительной паузы на сборы мы прекрасно понимали, что первый матч будет сложным. Поэтому мы готовились и отдавали себе отчет в том, что будет непросто. Хорошо, что мы забили. Мы весь матч контролировали игру и вели ее к победе. Немного недостаток внимания на последних секундах привел к тому, что мы пропустили этот обидный гол.