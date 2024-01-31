ЦСКА следит за игроком «Фенербахче» Кахведжи

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Ирфану Кахведжи. Об этом сообщает Cubuklu Sports.

Ранее сообщалось, что московский клуб также близок к подписанию контракта с 19-летним алжирским игроком Сидахмедом Айсауи.

В текущем сезоне Кахведжи провёл за «Фенербахче» 32 матча, забил в них 12 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Турции в 9 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч в весенней части сезона «армейцы» проведут в начале марта против «Оренбурга».