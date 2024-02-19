Кузнецов считает, что ЦСКА нужен футболист на замену Кучаеву

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе полузащитника московского клуба Константина Кучаева в «Пари НН» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уже прибыл на сборы нижегородской команды.

По мнению Кузнецова, прежде чем расставаться с Кучаевым, в ЦСКА должны были позаботиться о его замене.

«Я не вижу в ЦСКА игроков для ротации состава. Много говорили о покупках. И кого приобрели? Считаю, что для того, чтобы расстаться с тем или иным игроком ему на замену нужен качественный футболист», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.