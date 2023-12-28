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Спортивный директор «Оренбурга»: «Вопрос по Томпсону должен скоро решиться»

28 Декабря 2023 • 12:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда решится вопрос о переходе в южноуральский клуб нападающего «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Ранее сообщалось, что сделка по переходу 19-летнего чилийца близка к своему завершению.

«Вопрос по Томпсону должен скоро решиться. Мы ждём. Возможно, скоро и объявим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем году Томпсон провёл за «Коло-Коло» 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 800 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.  

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