Помазун: «Акинфеев – легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий сейчас на правах аренды в составе «Урала», поделился мнением об основном голкипере московской команды Игоре Акинфееве.

Помазун назвал Акинфеева легендой ЦСКА, с которым ему было сложно конкурировать.

«Акинфеев – легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года. Я пришёл в основу ЦСКА в 18 лет. Для меня это было обучением: тренировался с топовыми футболистами России. В то время были и Березуцкие, и Игнашевич, и Дзагоев, и Думбия. Тренироваться с такими спортсменами — одно удовольствие и большой опыт», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

Отметим, что Акинфеев защищает ворота «армейцев» с 2003 года. В текущем сезоне 37-летний вратарь провёл за «красно-синих» 17 матчей, в которых пропустил 20 голов. Вместе с ЦСКА опытный футболист шесть раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА (Лигу Европы).