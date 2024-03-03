Игрок «Оренбурга» Адамов — о матче с ЦСКА: «Ничья — достойный результат»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов оценил результат матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА, который закончился со счётом 1:1.

Напомним, «Оренбург» ушёл от поражения в концовке игры, сумев забить гол уже в добавленное время. Адамов считает, что добиться ничьи в матче с таким сильным соперником — это хороший результат для команды.

«ЦСКА сильный соперник. Считаю, что это достойный результат», — приводит слова Адамова «Чемпионат».

В 19 турах РПЛ «Оренбург» набрал 16 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Давида Деограсии проведёт 10 марта против калининградской «Балтики».