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Агент Дивеева: «Игорь готовится к работе в общей группе»

17 Января 2024 • 10:47 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, пропустившего первую часть текущего сезона из-за травмы, допустил возвращение 24-летнего футболиста в общую группу «армейцев» на первом сборе команды.

«Насколько я понимаю, всё нормально, всё идет по плану, Игорь готовится к работе в общей группе», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА лишь одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый официальный матч в 2024 году «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Юбор
17 Января 2024 в 11:07
День поработает и потом опять полгода готовится, такой вот работник,
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