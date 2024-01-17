Агент Дивеева: «Игорь готовится к работе в общей группе»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, пропустившего первую часть текущего сезона из-за травмы, допустил возвращение 24-летнего футболиста в общую группу «армейцев» на первом сборе команды.

«Насколько я понимаю, всё нормально, всё идет по плану, Игорь готовится к работе в общей группе», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА лишь одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый официальный матч в 2024 году «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».