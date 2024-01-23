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Тернавский — о словах Орлова про Мусаева: «Про Хлусевича тоже говорили, что не уровень «Спартака»

23 Января 2024 • 13:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала» Владислав Тернавский отреагировал на слова комментатора Геннадия Орлова, который ранее усомнился в уровне новобранца ЦСКА Тамерлана Мусаева, ранее выступавшего за калининградскую «Балтику».

«Тамерлан недолго был у нас в Туле, но зарекомендовал себя как очень серьёзный, целеустремлённый парень. Не разгильдяй. Про Хлусевича тоже говорили: не уровень «Спартака», — цитирует Тернавского «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний Мусаев провёл за «Балтику» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Геннадий Орлов Владислав Тернавский Тамерлан Мусаев ещё теги

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