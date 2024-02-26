Масалитин: «Жду, что ЦСКА включится в борьбу за медали»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность московского клуба к возобновлению сезона РПЛ.

«Жду, что ЦСКА включится в распределение призовых мест. В первом круге были удачные и неудачные отрезки. Иногда мешали травмы игроков, а иногда ошибался тренерский штаб. Целостности игры не было. Да, иногда выдавали цельные матчи, но в целом впечатление от первого отрезка нехорошее.

Радует, что Дивеев восстановился после травмы. В обороне должен возникнуть порядок. Давила тоже на сборах хорош, Обляков набрал форму. Давно я не видел такого заряженного Ваню.

Двенадцать игр на финише чемпионата – это очень короткий срок. Только стартанешь – уже конец», – сказал Масалитин.

Напомним, по итогам 18 туров ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 28 очков. Отставание «армейцев» от третьей позиции составляет четыре балла.