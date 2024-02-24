Бывший тренер ЦСКА высказался о возможном уходе Чалова

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов не хочет, чтобы нападающий «армейцев» Фёдор Чалов покидал клуб.

- Я бы этого не хотел. А там посмотрим, как сложится судьба. Может быть поступит хорошее предложение, когда можно думать не только о клубе, а о футболисте. Имею в виду, предложение может оказаться высочайшего уровня, - приводит слова Чанова Vprognoze.

25-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, в системе московского клуба он с 2006 года. За основную команду Чалов дебютировал в 2016 году. Всего на счету Чалова 246 матчей за ЦСКА, в которых он забил 84 гола и сделал 42 результативные передачи. В 2022 году он на правах аренды выступал за швейцарский «Базель».

Ранее сообщалось, что Чалов отказывается продлевать контракт с «армейцами», мотивируя это желанием поиграть в Европе. Его соглашение с ЦСКА действует до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает форварда 12 миллионов евро.

ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.