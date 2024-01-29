Спортивный директор «Оренбурга»: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что чилийский новобранец команды Хорди Томпсон пока не планирует получать российское гражданство.

Напомним, 19-летний Томпсон, который у себя на родине имел проблемы с законом, перешёл в «Оренбург» на правах аренды из «Коло-Коло».

«Хорди не просил нас делать ему российское гражданство. У него всё хорошо, и ничего страшного у футболиста в Чили нет. Всё спокойно, и вопрос с его делом решился», — цитирует Андреева Sport24.

В прошлом году Томпсон провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.