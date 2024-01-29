Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга»: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»

29 Января 2024 • 11:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что чилийский новобранец команды Хорди Томпсон пока не планирует получать российское гражданство.

Напомним, 19-летний Томпсон, который у себя на родине имел проблемы с законом, перешёл в «Оренбург» на правах аренды из «Коло-Коло».

«Хорди не просил нас делать ему российское гражданство. У него всё хорошо, и ничего страшного у футболиста в Чили нет. Всё спокойно, и вопрос с его делом решился», — цитирует Андреева Sport24.

В прошлом году Томпсон провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Хорди Томпсон ещё теги

Новости по матчу

28 Января
14:35
Даев считает, что ЦСКА способен попасть в тройку призёров по итогам сезона
27 Января
11:56
ЦСКА может создать вторую команду
09:13
Масалитин: «Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб»
25 Января
16:06
Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему предоставлял мало игрового времени Давиле
15:55
Чанов: «Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги»
15:47
Черевченко: «Круговой сделал намеренный выбор в пользу той команды, где будет играть»
14:27
Ермаков: «Не думаю, что в ЦСКА к молодым футболистам стало меньше доверия»
14:11
В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе
24 Января
14:28
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Томпсон прибыл в расположение команды»
12:04
Давила: «Меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА»
11:56
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
09:32
Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова в «Зенит» 1
23 Января
15:47
Черевченко: «Гогуа точно не потеряется в РПЛ»
15:26
Пономарёв: «Чалов — игрок одной команды, ему нужно продлевать контракт с ЦСКА» 1
15:05
Хорватский футболист Неясмич мог перейти в ЦСКА и «Рубин»
13:20
Тернавский — о словах Орлова про Мусаева: «Про Хлусевича тоже говорили, что не уровень «Спартака»
11:28
В «Оренбурге» сообщил, что клуб не общается с «Динамо» по поводу возможного перехода Воробьёва
11:19
Василий Иванов: «Не представляю Чалова в футболке «Зенита» 1
09:09
Нападающий ЦСКА Чалов не собирается переходить в другой российский клуб 1
21 Января
16:06
Агент Смирнов: «Думаю, Круговой начнёт выступать за ЦСКА уже весной»
11:59
«Балтика» и «Оренбург» поспорят за игрока «Краснодара-2»
20 Января
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
09:57
Первый тренер Кругового: «Будем ждать от Данила прогресса в ЦСКА»
19 Января
16:57
Алдонин: «Логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас»
16:26
Круговой может перейти в ЦСКА уже зимой
16:06
Помазун: «Акинфеев – легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года»
14:13
Радимов назвал команду РПЛ, которую он поддерживает, кроме «Зенита»
13:52
Новиков: «Помазун сам должен решить, что ему делать в сложившейся ситуации»
13:13
Агент Щенникова: «Бутсы на гвоздь Георгий вешать не собирается»
11:19
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В ближайшие дни Томпсон должен прилететь в расположение команды»
18 Января
15:12
Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу
15:02
Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА
14:19
В «Оренбурге» сообщили, что клуб продолжает рассматривать возможных новичков
13:14
«Оренбург» продлил контракт с вратарём Сысуевым
11:06
Агент Барбоза считает, что ЦСКА должен заплатить за Риччели больше 5 миллионов евро
10:27
Ловчев: «У Кругового есть потенциал, который можно раскрыть»
10:14
Обляков: «Если Чалов уедет в Европу, я порадуюсь за него» 1
09:15
Чепчугов: «Круговой усилит ЦСКА»
17 Января
13:33
Агент: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Обухова»
10:47
Агент Дивеева: «Игорь готовится к работе в общей группе» 1
08 Января
13:06
В «Оренбурге» рассказали о восстановлении Муро
12:36
В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов
11:47
Оганесян: «Желаю российскому футболу вернуться на международную арену»
04 Января
12:32
В «Жил Висенте» назвали условие, при котором Перейра может перейти в ЦСКА
29 Декабря
12:35
Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева
28 Декабря
12:09
Спортивный директор «Оренбурга»: «Вопрос по Томпсону должен скоро решиться»
24 Декабря
13:50
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Гойковича
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
12:00 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о сборах команды: «На текущий момент всё по плану»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Кривцов сделал выбор между Акинфеевым и Сафоновым
11:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» принял решение по Кассьерре
11:47 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга»: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Названа новая цель «Спартака» после трансфера Угальде
11:36 · Россия. Премьер-лига
Сако подписал контракт с «Ростовом»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Кривцов назвал лучшие качества Сперцяна
11:27 · Россия. Премьер-лига
Дзагоева ждут в «Крыльях Советов»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивановича: «С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе «Ахмата»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера: «Корай может оказаться этой зимой в России»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба заявил о готовности сменить профессию
11:03 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Трушечкин: «Зенит» не ошибся с новичками»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Кривцов назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе
10:51 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является той фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Только рады прогрессу Салтыкова»
Все новости
Рекомендуем