Спортивный директор «Оренбурга» Андреев назвал условие, при котором контракт тренера Деограсии будет продлён ещё на сезон

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с контрактом главного тренера команды Давида Деограсии.

По словам Андреева, срок действия соглашения испанского специалиста с клубом будет продлён ещё на сезон, если «Оренбургу» удастся сохранить прописку в РПЛ.

«Пункт об автоматической пролонгации ещё на сезон прописан в соглашении Деограсии. Для этого надо сохранить место в Премьер‑лиге. Какими сложились для него первые полгода в команде? Всё в порядке. Нужно понимать, что он принял коллектив в непростом психологическом состоянии», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Напомним, Деоргария возглавил «Оренбург» в августе прошлого года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. После 18 туров РПЛ южноуральский коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. От зоны вылета коллектив Деограсии отделяют всего два балла.