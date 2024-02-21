Агент Фернандеша: «Жорже не перейдёт в ЦСКА зимой»

Хелио Мартинш, агент защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, сообщил, что португальский футболист не перейдёт в ЦСКА нынешней зимой.

При этом агент допустил, что трансфер может состояться летом.

«Жорже не перейдёт в ЦСКА этой зимой, футболист остаётся в «Витории». Будем разговаривать о его возможном трансфере летом», — цитирует Мартинша Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Фернандеш провёл за «Виторию Гимарайнш» 28 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте.