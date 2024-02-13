ЦСКА интересуется португальским защитником

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандешу.

Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер «армейцев» Владимир Федотов одобрил начало переговоров по трансферу 26-летнего португальца. Отмечается, что в московский клуб Фернандеш может перейти как на правах аренды, так и на постоянной основе.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 27 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает португальского футболиста в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.