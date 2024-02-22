В «Жил Висенте» не исключили переход Депу в российский клуб

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо допустил переход нападающего Депу в российский клуб следующим летом.

Ранее сообщалось, что интерес к ангольскому футболисту проявлял ЦСКА и ещё одна неназванная российская команда.

«Трансфер Депу в РПЛ возможен следующим летом», — цитирует Ленхо Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Депу провёл за Жил Висенте» семь игр, в которых сумел отметиться тремя забитыми мячами. Рыночная стоимость игрока сборной Анголы сейчас составляет 500 тысяч евро.

Отметим, что прямо сейчас «Жил Висенте» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 25 очков в 22 проведённых матчах.