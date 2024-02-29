Пономарёв поведал о совете опытного одноклубника

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Оренбургом».

«Переживаний нет особых, но постараться для победы надо. Оборона ЦСКА часто играет очень рискованно. И вот это слегка тревожит. Так-то команда сейчас сильная, укомплектована во всех линиях. Сыграть нужно строго. Нужно показать, что за бронзу мы бороться точно нацелены.

Да, «Оренбург» можно побеждать на классе, но стараться надо. В каждом матче нужно выкладываться на полную, а не беречь себя. ЦСКА и «Оренбург» - команды абсолютно разного уровня. Но пренебрегать ни в коем случае нельзя. Со всеми нужно играть на максимум.

Я когда только начинал играть в футбол, мне товарищ в команде постарше сказал такую вещь: «Ты к каждому нападающему должен относиться как к большому профессионалу, с уважением. Нужно относиться так, как будто он профессионал высочайшего уровня, а ты - говно. Потому что если будешь думать по-другому, то ты будешь в говне, а он будет выглядеть действительно профессионалом». Вот так он мне сказал, и это работает», - сказал Пономарёв.