Агент Обухова: «Все в «Оренбурге» довольны Владимиром»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.

Отметим, что срок действующего контракта Обухова с клубом истекает в конце июня нынешнего года. По словам Пушкина, в «Оренбурге» довольны нападающим, однако вопрос о продлении соглашения пока не поднимался.

«Пока вопрос продления контракта не поднимался. Сейчас Владимир на сборах, работает, набирает форму. Ближе к лету вернёмся к этому вопросу. Он в обойме, все в клубе им довольны», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Обухов провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил четыре гола. Рыночная стоимость 32-летнего футболиста сейчас составляет 350 тысяч евро.