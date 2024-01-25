Черевченко: «Круговой сделал намеренный выбор в пользу той команды, где будет играть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что остаток нынешнего сезона 25-летний футболист проведёт в «Зените-2», а к «армейцам» он присоединится уже летом.

По мнению Черевченко, Круговой выбрал клуб, где сможет получать больше игрового времени.

«Для него этот переход определённый плюс. Он сделал этот намеренный выбор в пользу той команды, где будет играть. Тут нечему удивляться», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Зенит» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.