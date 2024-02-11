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Пономарёв: «Я бы продал Мендеса, не нравится мне, как он играет за ЦСКА»

11 Февраля 2024 • 16:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о том, что полузащитник «армейцев» Виктор Мендес может покинуть московский клуб.

Ранее сообщалось, что чилийский футболист может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», который готов заплатить за Мендеса 4 миллиона евро.

По мнению Пономарёва, в случае поступления выгодного предложения по Мендесу, ЦСКА стоит расстаться с полузащитником.

«Я бы его продал, если честно. Не нравится мне, как Мендес играет за ЦСКА. Такое бывает, что человек старается, но ему постоянно чего-то не хватает. Вот и Мендесу в ЦСКА чего-то не хватает. Какой-то цепкости и упрямства на футбольном поле», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Мендес провёл за ЦСКА 21 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 5 миллионов евро.

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