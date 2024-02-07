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Канчельскис считает, что ЦСКА должен отпустить Файзуллаева в «Баварию»

07 Февраля 2024 • 13:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист приглянулся мюнхенскому клубу ещё в период его выступлений за молодёжную сборную Узбекистана.

«Если поступит официальное предложение, парня надо отпустить. Но это, конечно, решение руководства. Может, сделают какие-то благотворительные матчи между ЦСКА и «Баварией». Самое главное, футболист будет благодарен всю жизнь, если он из ЦСКА уйдёт в ту же «Баварию», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 4 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бавария Андрей Канчельскис Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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