Матиас Перес: «В матче с ЦСКА все увидели нашу сплоченность, мы готовы к борьбе за выживание»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес, сравнявший счёт в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1), в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги встречи, а также рассказал о своей результативности в этом сезоне.

- На последних минутах добавленного времени матча с ЦСКА вам удалось забить мяч и сравнять тем самым счет в игре. Расскажите, как удалось перекинуть Акинфеева? Специально наносили такой удар, или это получилось случайно?

- Я этот удар всю неделю перед игрой тренировал (смеется). Это шутка. После того, как счет стал 0:1, мы сразу стали пытаться отыграться. Я получил свой голевой шанс, и он был подходящим, чтобы забить. Нанес удар и получился гол.

- Для защитника вы демонстрируете необычную результативность. Мяч в ворота ЦСКА стал для вас пятым в нынешнем сезоне. За счет чего получается забивать довольно много мячей?

- У меня есть чутье и интуиция, которые подсказывают мне, что я сейчас забью. Плюс в детстве я играл на позиции нападающего. Возможно, это тоже помогает забивать. У меня менталитет победителя, и я стараюсь ему следовать. Поэтому много забиваю.

- Почему вы предпочли позицию защитника, если в детстве были форвардом?

- Потому что я лучший защитник. Мне в обороне больше нравится играть.

- Кто ваш любимый защитник в мировом футболе?

- Аргентинский защитник Кристиан Ромеро.

- В каких кондициях сейчас находится ваша команда, насколько тяжело дался матч с ЦСКА физически?

- Мы проделали хорошую работу на сборах, отлично подготовились физически и морально. Весенняя часть чемпионата будет достаточно длинная, предстоит провести много матчей, и нам потребуются все наши силы.

- Насколько «Оренбург» готов решать задачу сохранения прописки в РПЛ?

- Несомненно, мы к этому готовы. Сегодня все увидели нашу сплоченность. Было видно, что все хотят выбраться из подвала таблицы.

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Елена Григорьевская