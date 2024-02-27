Семшов: Состав ЦСКА не слабее, чем у конкурентов

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о действующем составе московского ЦСКА.

«Не сказал бы, что состав слабее, чем у конкурентов. У ЦСКА он даже стабильнее. Может, нет каких-то громких приобретений. С другой стороны, все важные игроки остались, кроме Кучаева», — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, стабильность состава играет важную роль, ведь не всегда с дорогими игроками получается добиться успеха.

На данный момент ЦСКА располагается в середине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, занимая восьмое место. В 18 турах подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков.

2 марта ЦСКА примет на своем поле «Оренбург» в рамках 19-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по столичному времени.

Семшов: «ЦСКА сделает всё возможное, чтобы подтянуться к пятёрке»