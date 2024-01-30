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Руденко: «Федотов — адекватный тренер»

30 Января 2024 • 10:26 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Нападающий «Химок» Александр Руденко поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове, под руководством которого он выступал за «Сочи».

Футболист назвал Федотова адекватным специалистом, отметив, что не знает, почему бывшие игроки ЦСКА Хесус Медина и Хорхе Карраскаль не смогли найти с ним общий язык.

«Не знаю, почему они не сошлись. Адекватный тренер. Просто у него свои требования. Ты их выполняешь на поле и будешь играть», — цитирует Руденко «РБ Спорт».

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА Федотова расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Отметим, что «армейцев» специалист возглавляет с лета 2022 года, ранее он работал в «Сочи» и «Оренбурге».

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