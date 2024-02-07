Агент Дивеева рассказал об участии Гинера в переговорах по новому контракту футболиста

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, какую роль сыграл президент клуба Евгений Гинер в продлении контракта 24-летнего футболиста.

Напомним, новое соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Цвета «армейцев» футболист защищает уже шестой сезон.

«Евгений Леннорович также занимал активную позицию, участвовал в переговорном процессе. Не так активно, как это было раньше, но, конечно же, участвовал», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

Также агент признался, что не готов комментировать ситуацию с контрактом нападающего «армейцев» Фёдора Чалова, так как он не занимается делами игрока.

Отметим, что Дивеев пропустил первую часть нынешнего сезона из-за травмы. Сегодня стало известно о том, что защитник вернулся к тренировкам в общей группе команды.