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Агент Дивеева рассказал об участии Гинера в переговорах по новому контракту футболиста

07 Февраля 2024 • 16:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, какую роль сыграл президент клуба Евгений Гинер в продлении контракта 24-летнего футболиста.

Напомним, новое соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Цвета «армейцев» футболист защищает уже шестой сезон. 

«Евгений Леннорович также занимал активную позицию, участвовал в переговорном процессе. Не так активно, как это было раньше, но, конечно же, участвовал», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

Также агент признался, что не готов комментировать ситуацию с контрактом нападающего «армейцев» Фёдора Чалова, так как он не занимается делами игрока.

Отметим, что Дивеев пропустил первую часть нынешнего сезона из-за травмы. Сегодня стало известно о том, что защитник вернулся к тренировкам в общей группе команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер Олег Еремин Игорь Дивеев ещё теги

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