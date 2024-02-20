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Чанов о переходе Айсауи: «Обычно селекционная служба ЦСКА неплохо работает»

20 Февраля 2024 • 15:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о переходе полузащитника Сидахмеда Айсауи в московский клуб.

Ранее сообщалось, что контракт 19-летнего алжирца с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и предусматривает опцию продления.

«Выбор между Кучаевым и Айсауи пал в пользу алжирца. Я работал с Константином, но последнее время его мучали травмы. Надо посмотреть, что из себя представляет Айсауи. Обычно селекционная служба ЦСКА неплохо работает», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой первый матч после возобновления сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
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