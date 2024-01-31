Созин: «В ЦСКА ждут от Айсауи такого же прогресса, как от Файзуллаева»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о переходе полузащитника Сидахмеда Айсауи в ЦСКА.

Ранее информацию о трансфере 19-летнего футболиста в московский клуб подтвердил агент Айсауи Анисс Бенчабане.

По мнению Созина, в ЦСКА ждут от молодого алжирца такого же прогресса, который показал узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

«Заплатил небольшие деньги — раскрыл игрока — хорошо продал его дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы с алжирцем получилось, но вообще это редкий случай. Должно повезти, чтобы молодой футболист только приехал в новую страну и сразу же выстрелил», — цитирует Созина «Чемпионат».

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА летом прошлого года из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. В составе «армейцев» футболист провёл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.