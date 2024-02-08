Камоцци: «Чалов сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

По словам итальянского специалиста, 25-летний россиянин мог бы себя проявить в одной из европейских лиг.

«Чалов — интересный игрок, он здорово играет впереди. Он сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы. Его знают там», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Чалову, чей контракт с ЦСКА рассчитан до конца декабря нынешнего года, проявляет «Зенит».

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «армейцев» 26 матчей, забив 11 голов и отдав три результативные передачи.