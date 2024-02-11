Спортивный директор «Оренбурга: «По Вере нет переговоров уже больше месяца»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем полузащитника команды Лукаса Веры, который может перейти в «Локомотив».

«По Вере нет никаких переговоров уже больше месяца», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Вера попросил руководство «Оренбурга» отпустить его в «Локомотив». Однако затем сам аргентинец заявил, что счастлив находиться в своей нынешней команде.

В текущем сезоне Вера провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 3 миллиона евро.