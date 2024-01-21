«Балтика» и «Оренбург» поспорят за игрока «Краснодара-2»

Полузащитник «Краснодара-2» Кирилл Богданец может продолжить карьеру в «Оренбурге» или «Балтике».

По информации «РБ Спорт», сразу два клуба РПЛ заинтересованы в услугах 19-летнего футболиста, который способен сыграть на трёх позициях в атаке.

В текущем сезоне Богданец провёл за «Краснодар-2» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 150 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая 15-ю «Балтику» на два очка. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.