Олич рассказал, как Газзаев запретил ему говорить на хорватском языке в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о бывшем наставнике московского клуба Валерии Газзаеве.

По мнению хорвата, российский специалист занимает очень важное место в его карьере. Вместе с ним нападающий победил в чемпионате России и Кубке УЕФА.

Также бывший форвард в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts» заявил, что Газзаев запретил ему общаться на хорватском с хавбеком Элвером Рахимичем. Таким образом, тренер хотел помочь своему подопечному выучить русский язык.

Напомним, Олич защищал цвета «армейцев» с 2003 по 2007 год. Затем он отправился в чемпионат Германии, где выступал за несколько клубов. После завершения карьеры он также являлся главным тренером ЦСКА.