В «Оренбурге» сообщил, что клуб не общается с «Динамо» по поводу возможного перехода Воробьёва

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном переходе нападающего южноуральской команды Дмитрия Воробьёва в «Динамо».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

«Никаких переговоров по трансферу нет. Нам никаких запросов не поступало», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Воробьёв провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,2 миллиона евро.