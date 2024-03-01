Радимов назвал «Оренбург» главным кандидатом на вылет из РПЛ

Южноуральский клуб РПЛ, «Оренбург» идёт лишь на 14-м месте турнирной таблицы по итогу 18 туров. Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов полагает, что команда Давида Деограсии является главным кандидатом на то, чтобы покинуть элиту российского футбола.

«Оренбург» — первый кандидат на вылет. Уход Капленко очень сильно им помешает, конечно. Деограсия в момент команду встряхнул, но дальше я ничего особенного от них не увидел, команда разбалансирована», - делится Радимов для «РБ Спорта».

Напомним, что отрыв от зоны вылета у «Оренбурга» - всего лишь два балла. а в последний раз уральский клуб побеждал в рамках Премьер-лиги аж 30 сентября. С осени команду возглавляет испанский тренер Давид Деограсия.