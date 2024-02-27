Келлвен — о Федотове: «Тренер для нас как батя»

Защитник ЦСКА Келлвен поделился мнением о главном тренере своей команды Владимире Федотове.

Бразильский футболист назвал Федотова хорошим тренером, который поддерживает в команде позитивный настрой и ведёт своих подопечных вперёд.

«Тренер для нас как батя, как отец. Он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается. Даёт очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе. Мы ему очень благодарны за то, что он фактически ведёт нас вперёд», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Напомним, Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.