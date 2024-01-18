Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак поделился мнением о переходе защитника петербургского клуба Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, что текущий сезон Круговой доиграет в «Зените-2», а затем присоединится к «армейцам».

Ранее Круговой заявил, что выбрал ЦСКА не из-за более выгодных финансовых условий, а так как хочет получать больше игровой практики. Спивак поддержал решение 25-летнего футболиста, отметив, что у него есть всё для того, чтобы стать стабильным игроком сборной России.

«Умненький парень. Просто у него такой возраст, что уже надо играть. Если он перейдёт в ЦСКА и будет стабильно играть, думаю, это будет футболист сборной. Тут только от него всё зависит. Он работоспособный парень. Наверное, ему надо больше доверия, и будет всё в порядке», — цитирует Спивака «РБ Спорт».

В текущем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.