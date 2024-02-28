Алдонин: «Оренбург» способен создать проблемы ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Оренбург».

По мнению эксперта, «Оренбург» способен доставить трудности фавориту предстоящей встречи, однако ЦСКА постарается начать весеннюю часть сезона с победы.

«Конечно, «Оренбург» трудно назвать грандом нашего футбола, но он способен создать проблемы любому сопернику, и удобным для ЦСКА его не назовёшь», — цитирует Алдонина «RT на русском».

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится в субботу, 2 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени. На сегодняшний день «армейцы» опережают команду Давида Деограсии в турнирной таблице РПЛ на 13 очков.