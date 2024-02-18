Ан: «Номинация на приз лучшему молодому игроку Кубка Азии умножит интерес к Файзуллаеву со стороны европейских команд»

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, поделился мнением о номинации 20-летнего футболиста на звание лучшего молодого игрока Кубка Азии.

По словам специалиста, он очень рад за Файзуллаева, поскольку такое признание лишь усилит интерес европейских клубов к «армейцу».

«Мне кажется, эта номинация только умножит интерес к Файзуллаеву со стороны европейских команд. Скауты следят за ним, а теперь тем более обратят на него внимание», — цитирует Ана «Чемпионат».

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает узбекского футболиста в 4 миллиона евро.