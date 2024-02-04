Дмитрий Ан: «Надеюсь, что скауты больших европейских клубов оценили игру Файзуллаева на Кубке Азии»

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, выразил надежду на то, что игра 20-летнего футболиста в составе национальной команды поможет ему привлечь к себе внимание европейских клубов.

Напомним, на проходящем в настоящий момент Кубке Азии Файзуллаев провёл пять матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами. Отметим, что команда Узбекистана завершила свои выступления на четвертьфинальной стадии, уступив Катару (1:1, 2:3 — пен).

«Очень рад, что Аббосбек является лидером сборной Узбекистана. Надеюсь, что скауты больших европейских клубов оценили игру Аббоса. Хочется, чтобы они приглашали его к себе», — цитирует тренера «Чемпионат».

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Цвета «армейцев» узбекский футболист защищает с лета 2023 года.