​Федотов ответил, почему ЦСКА нередко пропускает в концовках

ЦСКА огорчил своих фанатов в субботу – команда не смогла обыграть «Оренбург» (ничья 1:1). Ближе к завершению встречи «армейцы» забили, но в добавленное ко второму тайму время они пропустили гол.

Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА, на пресс-конференции после матча получил вопрос о том, почему команда нередко пропускает голы в концовках.

«Сложно ответить на этот вопрос. Я бы не говорил, что сегодня мы потеряли концентрацию – заброс соперника получился точным и неожиданным», - слова Федотова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

Второй весенний матч ЦСКА проведёт в пятницу, 8 марта. В этот день «армейцы» сыграют на выезде против «Крыльев Советов».