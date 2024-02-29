Файзуллаев признался, что в Узбекистане негативно отнеслись к его переходу в ЦСКА

Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о первых эмоциях в Узбекистане после новости о его трансфере в московский клуб.

Футболист признался, что в первое время в стране скептически отнеслись к данному переходу. По мнению экспертов, игрок не соответствовал уровню чемпионата России по телосложению. Ему предсказывали, что он быстро вернётся на родину.

«Мне хочется доказать, что остальные ошиблись», - приводит слова узбекского полузащитника издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Файзуллаев провёл за «армейцев» 18 встреч в РПЛ, отличившись двумя забитыми мячами и девятью ассистами.